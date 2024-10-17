Aydın'da darbettikleri kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde darbettikleri kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde darbettikleri kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde O.Ö'ye darbedilip zorla senet imzalatıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından düzenlediği baskınla G.D, K.D, R.D, E.D. ve F.D'yi gözaltına aldı.
O.Ö'den alacaklarının bulunduğunu öne süren zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.