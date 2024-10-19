Aydınlı çift, 42 yıl sonra düğün yaptı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, evliliklerinde düğün yapamayan çift, 42 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı.

Kentte 1982 yılında evlenen ancak maddi koşullar nedeniyle söz konusu tarihte düğün yapamayan 3 çocuk sahibi Nafize (59) ve Şenol Yılmaz (61) çifti için düğün organizasyonu yapıldı.

Sınırteke Mahallesi'ndeki organizasyonda çifti sevenleri yalnız bırakmadı.

Çift ve davetliler, davul ve klarnet eşliğinde eğlendi.

Şenol Yılmaz, gazetecilere çok mutlu olduğunu belirterek, "Maddi imkansızlıklardan dolayı düğün yapamadık. Düğün yapmak içimizde ukde kaldı. Bu düğün de çocuklarımızın vesilesiyle gerçekleşti." dedi.