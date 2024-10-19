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        Aydınlı çift, 42 yıl sonra düğün yaptı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, evliliklerinde düğün yapamayan çift, 42 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 23:11 Güncelleme: 19.10.2024 - 23:19
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        Aydınlı çift, 42 yıl sonra düğün yaptı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, evliliklerinde düğün yapamayan çift, 42 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı.

        Kentte 1982 yılında evlenen ancak maddi koşullar nedeniyle söz konusu tarihte düğün yapamayan 3 çocuk sahibi Nafize (59) ve Şenol Yılmaz (61) çifti için düğün organizasyonu yapıldı.

        Sınırteke Mahallesi'ndeki organizasyonda çifti sevenleri yalnız bırakmadı.

        Çift ve davetliler, davul ve klarnet eşliğinde eğlendi.

        Şenol Yılmaz, gazetecilere çok mutlu olduğunu belirterek, "Maddi imkansızlıklardan dolayı düğün yapamadık. Düğün yapmak içimizde ukde kaldı. Bu düğün de çocuklarımızın vesilesiyle gerçekleşti." dedi.

        Düğün yapmaya aniden karar verildiğini söyleyen Nafize Yılmaz da "Çok mutluyum bütün komşularımızla, arkadaşlarımızla bir eğlence yapıyoruz." dedi

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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