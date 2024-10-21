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        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:28
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        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.

        M.S'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda O.B yönetimindeki 09 AGG 217 plakalı otomobille çarpıştı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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