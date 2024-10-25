Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen iki adreste ve bir araçta yapılan aramalarda 109,53 gram sentetik uyuşturucu, 1,72 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tüfek, mermi ve kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. (38) ve M.A. (30) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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