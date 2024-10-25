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        Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:50
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        Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen iki adreste ve bir araçta yapılan aramalarda 109,53 gram sentetik uyuşturucu, 1,72 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tüfek, mermi ve kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K. (38) ve M.A. (30) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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