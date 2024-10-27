Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 5 uçak, 2 helikopter, 5 arasöz ve su tankeri sevk edildi.

Dağkaraağaç Mahallesi Çakallaryüzü mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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