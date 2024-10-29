Germencik'te evde çıkan yangın hasara neden oldu

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ile AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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