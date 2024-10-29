Germencik'te evde çıkan yangın hasara neden oldu
Aydın'ın Germencik ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Aydın'ın Germencik ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Hıdırbeyli Mahallesi'nde A.K'ye (78) ait evin bahçesinde çıkan yangın, eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ile AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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