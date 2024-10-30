Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 21:09 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söke'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa Yılmaz yönetimindeki 20 PP 778 plakalı otomobil, ​​​​​​​Bağarası Kavşağı'nda Ahmet A. yönetimindeki 09 SC 831 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralı Yılmaz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı
        İspanya'da sel felaketi
        İspanya'da sel felaketi
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Dev maça sürpriz hakem!
        Dev maça sürpriz hakem!
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje

        Benzer Haberler

        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Nazilli'de bir caddeye verildi
        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Nazilli'de bir caddeye verildi
        Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 1-2
        Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 1-2
        Söke ve Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Söke ve Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Germencik'te evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Germencik'te evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Nazilli'de hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        Nazilli'de hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı