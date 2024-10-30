Söke'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Yılmaz yönetimindeki 20 PP 778 plakalı otomobil, Bağarası Kavşağı'nda Ahmet A. yönetimindeki 09 SC 831 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı Yılmaz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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