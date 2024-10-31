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        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:21
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        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen E.A'nın evine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 210 bin dolu makaron, 100 bin boş makaron, 1 ton 500 kilogram tütün, 5 sigara sarma makinası, 1 hava kompresörü, 300 bandrol ele geçirildi.

        E.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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