Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen E.A'nın evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 210 bin dolu makaron, 100 bin boş makaron, 1 ton 500 kilogram tütün, 5 sigara sarma makinası, 1 hava kompresörü, 300 bandrol ele geçirildi.
E.A. gözaltına alındı.
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