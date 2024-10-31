Aydın'da FETÖ propagandası yapan kişi tutuklandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen H.D. (58) polis tarafından gözaltına alındı.

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