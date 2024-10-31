Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da FETÖ propagandası yapan kişi tutuklandı

        Aydın'da sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da FETÖ propagandası yapan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapan kişi tutuklandı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen H.D. (58) polis tarafından gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Motosikletle uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
        Motosikletle uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Didim'de aç kalan yaban domuzları şehre indi, o anlar kamerada
        Didim'de aç kalan yaban domuzları şehre indi, o anlar kamerada
        Söke'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Söke'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Nazilli'de bir caddeye verildi
        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Nazilli'de bir caddeye verildi
        Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 1-2
        Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 1-2