Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Nazlı Ekmekçi
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Demirel (Gizem Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları)
VakıfBank: Bosetti, Sıla Çalışkan, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Markova, Van Ryk (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Yuan)
Setler: 25-21, 21-25, 20-25, 17-25
Süre: 112 dakika (26, 33, 27, 26)
AYDIN
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