Aydın'da bir kadını telefonla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Efeler ilçesinde H.D. (18), C.D (19) isimli kişi tarafından cep telefonu mesajlarıyla tehdit edildiği iddiasıyla emniyete şikayette bulunmuştu. C.D'nin birlikte olma teklifini kabul etmeyen H.D'ye aşiret üyesi olduğu, peşini bırakmayacağı, numarasını başka kişilere de verdiği, duvarlara adını kullanarak argo sözler yazacağına ilişkin mesajlar gönderdiği öne sürülmüştü.

Aydın'da genç bir kadını cep telefonuna mesaj atarak tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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