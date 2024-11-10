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        Aydın'da bir kadını telefonla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

        Aydın'da genç bir kadını cep telefonuna mesaj atarak tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:42 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:42
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        Aydın'da bir kadını telefonla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
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        Aydın'da genç bir kadını cep telefonuna mesaj atarak tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Efeler ilçesinde yaşayan H.D'yi (18) cep telefonu mesajlarıyla tehdit ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınan C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Efeler ilçesinde H.D. (18), C.D (19) isimli kişi tarafından cep telefonu mesajlarıyla tehdit edildiği iddiasıyla emniyete şikayette bulunmuştu. C.D'nin birlikte olma teklifini kabul etmeyen H.D'ye aşiret üyesi olduğu, peşini bırakmayacağı, numarasını başka kişilere de verdiği, duvarlara adını kullanarak argo sözler yazacağına ilişkin mesajlar gönderdiği öne sürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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