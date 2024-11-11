Germencik'te Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi

Ağustos ayındaki yangının bölgede 180 hektarlık alana zarar verdiğini anımsatan Kaymakam Gülenç, ağaçlandırma için emeği geçenlere teşekkür etti.

​​​​​​​Gümüşköy Mahallesi'nde, ağustos ayında yangın çıkan alanda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci, Germencik Cumhuriyet Başsavcısı Alper Özdemir ile daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

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