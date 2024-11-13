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        Aydın'da babasının tornavidayla yaraladığı genç hastanede hayatını kaybetti

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde babasının tornavidayla yaraladığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:55
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        Aydın'da babasının tornavidayla yaraladığı genç hastanede hayatını kaybetti
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde babasının tornavidayla yaraladığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Acarlar Mahallesi'nde 10 Kasım'da Hüseyin Burak (46) ile oğlu Ahmet Hüdayi Burak (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba, tornavidayla oğlunu yaraladı.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Ahmet Hüdayi Burak, müdahaleye rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Gözaltına alınan baba, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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