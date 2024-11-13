Aydın'da babasının tornavidayla yaraladığı genç hastanede hayatını kaybetti

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Acarlar Mahallesi'nde 10 Kasım'da Hüseyin Burak (46) ile oğlu Ahmet Hüdayi Burak (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

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