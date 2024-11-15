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        Germencik'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 55 bin bandrolsüz sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:51 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:51
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        Germencik'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 55 bin bandrolsüz sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığına dair ihbar aldı.

        C.K'nin evinde A.D'nin ise aracında yapılan aramalarda 55 bin bandrolsüz sigara, ambalaj makinası, 11 kilogram bandrolsüz tütün, 6 bin boş makaron, 15 sigara sarma makinası ele geçirildi.

        Ekipler C.K. ve A.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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