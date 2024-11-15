Germencik'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

C.K'nin evinde A.D'nin ise aracında yapılan aramalarda 55 bin bandrolsüz sigara, ambalaj makinası, 11 kilogram bandrolsüz tütün, 6 bin boş makaron, 15 sigara sarma makinası ele geçirildi.

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