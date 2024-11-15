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        Aydın'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 22:53 Güncelleme: 15.11.2024 - 22:53
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        Aydın'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 09 P 8071 plakalı minibüs, Baklaköy Başçayır Mahallesi yolunda M.K'nin kullandığı 09 FL 837 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile minibüsteki 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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