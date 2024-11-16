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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 19:31 Güncelleme: 16.11.2024 - 19:39
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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        K.D'nin kullandığı 09 AHU 951 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Tekstil Park mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fuat Gürsoy'a (67) çarptı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Gürsoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gözaltına alınan sürücü, Efeler Polis Merkezi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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