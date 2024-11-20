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        Aydın'da etiketsiz yaklaşık 4 ton zeytinyağı ele geçirildi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir araçta sahte ve karışımlı olduğu değerlendirilen 3 ton 850 kilogram zeytinyağı ele geçirildi, sürücüye 710 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:36
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        Aydın'da etiketsiz yaklaşık 4 ton zeytinyağı ele geçirildi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir araçta sahte ve karışımlı olduğu değerlendirilen 3 ton 850 kilogram zeytinyağı ele geçirildi, sürücüye 710 bin lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişeleri yakınında bir panelvanı durdurdu.

        Araçtaki aramada sahte ve karışımlı olduğu değerlendirilen etiketsiz 3 ton 850 kilogram zeytinyağı ele geçirildi.

        Ürüne el koyan ve detaylı inceleme için numune alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürücüye 710 bin lira idari ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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