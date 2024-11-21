Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 02:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 02:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Konak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri binanın 3. katında mahsur kalan 4 kişi, bir kedi ve bir kuşu tahliye etti.

        Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi.

        İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen kedi ve kuşa da bir süre oksijen vererek kalp masajı yaptı.

        Ekiplerin bu müdahalesine rağmen kedi ve kuş kurtarılamadı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Olayda, yangının çıktığı daire kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        Bursa'da yangın
        Bursa'da yangın
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz

        Benzer Haberler

        Aydın'da etiketsiz yaklaşık 4 ton zeytinyağı ele geçirildi
        Aydın'da etiketsiz yaklaşık 4 ton zeytinyağı ele geçirildi
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Makineyle inek sağarken akıma kapılan kadın öldü
        Makineyle inek sağarken akıma kapılan kadın öldü
        Aydın'da inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybet...
        Aydın'da inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybet...
        Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı