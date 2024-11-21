Aydın'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Konak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın 3. katında mahsur kalan 4 kişi, bir kedi ve bir kuşu tahliye etti.