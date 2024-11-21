Aydın'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Konak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri binanın 3. katında mahsur kalan 4 kişi, bir kedi ve bir kuşu tahliye etti.
Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi.
İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen kedi ve kuşa da bir süre oksijen vererek kalp masajı yaptı.
Ekiplerin bu müdahalesine rağmen kedi ve kuş kurtarılamadı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Olayda, yangının çıktığı daire kullanılmaz hale geldi.
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