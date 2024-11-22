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        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:21 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:26
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        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        N.A'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile N.Ç. (21) idaresindeki 09 ALV 561 plakalı motosiklet, Dallıca Kavşağı'nda çarpıştı.

        Yola savrulan sürücü N.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü N.A, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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