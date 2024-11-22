Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

N.A'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile N.Ç. (21) idaresindeki 09 ALV 561 plakalı motosiklet, Dallıca Kavşağı'nda çarpıştı.

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