AK Parti'li Yılmaz, partisinin Aydın İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, insanı merkezine koyan bir anlayışla siyaset yaptıklarını, diğer siyasi hareketlerden en önemli farklarından birisinin de bu olduğunu söyledi.

Yılmaz, partisinin Aydın İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, mahalli idareler seçiminin ardından illeri gezdiklerini belirtti.

Vatandaşın söylemek istediğini seçimlerde sandıkta söylediğini dile getiren Yılmaz, "Biz o sandıkta söyleneni en iyi şekilde okuyan, ona kendimizden, kendi kendimize bir hüsnü kuruntu katmaksızın, bütün samimiyetimiz ve içtenliğimizle 'milletimiz ne dediyse doğrudur, hatta eksiklerimiz varsa o eksikliklerimizi de en net şekilde görebildiğimiz yer sandık sonuçlarıdır' diye görerek ve sandık sonuçlarını da öpüp başımızın üstüne koyarak siyaset yapma alışkanlığımızın ve siyasete bakış açımızın bir gereği illerimizde ziyaret yapıyoruz." diye konuştu.

İnsana önem veren bir anlayışa sahip olduklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Çünkü bizim siyaset yapma anlayışımızın merkezinde insan var. Biz insanı merkezine koyan bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Bizim diğer siyasi hareketlerden, yani bizim siyasi muhaliflerimizden en önemli farklarımızdan bir tanesi budur. Biz milleti merkezine almış, milletin isteklerini ve ihtiyaçlarını milletin hizmetinde olma bilincimizi asla ihmal etmeden, hatta daha da öteye gidip bizzat Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle söylüyorum 'Biz size efendi olmaya gelmedik, biz size hizmetkar olmaya geldik' deyişinden de hareketle, biz milletimizin hizmetkarı gibi kendimizi düşünerek ve o anlayışla böylece koşmaya devam ediyoruz."