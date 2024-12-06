Aydın'da 3 insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçışını organize ettiği suçlamasıyla dün gözaltına alınan A.B, K.S. ve P.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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