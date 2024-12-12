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        Efeler'de çocuk meclisi toplandı

        Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1. Çocuk Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 09:19 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:19
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        Efeler'de çocuk meclisi toplandı
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        Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1. Çocuk Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan başkanlık yaptı.

        Toplantıda meclis üyesi çocuklar, meclis başkanı ve başkanlık divanı üyelerini seçimle belirledi.

        Meclisin, çocukların temsil yetenekleri ve sorumluluk bilincini geliştirmeyi, akranlarının haklarını savunmalarını amaçladığı belirtildi.

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