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        Aydın'da kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı

        Aydın merkezli 3 ilde kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 21:30 Güncelleme: 13.12.2024 - 21:30
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        Aydın'da kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı
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        Aydın merkezli 3 ilde kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Antalya ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

        Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken dijital materyallere de el konuldu.

        Şüphelilerin kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları ve kurdukları 17 paravan şirketin hesaplarında 1 milyar 411 milyon 463 bin liralık hareketlilik olduğu belirlendi.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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