Aydın'da kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı

Aydın merkezli 3 ilde kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Antalya ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken dijital materyallere de el konuldu.