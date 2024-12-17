Aydın'da 3 kez kurşunladıkları iş yerini tekrar kurşunlamak için gelen şüpheliler yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Oto Galericiler Sitesi'nde bir iş yerinin farklı zamanlarda üç kez kurşunlanmasıyla ilgili çalışma yürüttü.
Yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen B.T. ve A.B, bir kez daha kurşunlamak için geldikleri iş yeri yakınında yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. tutuklandı, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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