Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 3 kez kurşunladıkları iş yerini tekrar kurşunlamak için gelen şüpheliler yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 3 kez kurşunladıkları iş yerini tekrar kurşunlamak için gelen şüpheliler yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Oto Galericiler Sitesi'nde bir iş yerinin farklı zamanlarda üç kez kurşunlanmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen B.T. ve A.B, bir kez daha kurşunlamak için geldikleri iş yeri yakınında yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. tutuklandı, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo esrar ele geçirildi
        Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo esrar ele geçirildi
        Aydın'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
        Aydın'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
        Direksiyonda canlı yayın yaparken kaza yaptı
        Direksiyonda canlı yayın yaparken kaza yaptı
        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Nazillispor'da seri bitti
        Nazillispor'da seri bitti
        Aydın'da trenin çarptığı kadın yaralandı
        Aydın'da trenin çarptığı kadın yaralandı