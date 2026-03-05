Aydın'da 24 bin 60 doldurulmuş makaron ele geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 bin 60 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 bin 60 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenledi.
Aramalarda, 24 bin 60 doldurulmuş makaron, 24 elektronik sigara, 4 elektronik sigara likiti ve bir miktar kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.