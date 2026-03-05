Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da 24 bin 60 doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 bin 60 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Giriş: 05.03.2026 - 19:41
        Aydın'da 24 bin 60 doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 bin 60 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 24 bin 60 doldurulmuş makaron, 24 elektronik sigara, 4 elektronik sigara likiti ve bir miktar kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.






