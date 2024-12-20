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        Aydın'da merdiven altı üretilen gıda ürünlerine el konuldu

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir panelvanda merdiven altı üretilen gıda ürünleri ele geçirildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:12
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        Aydın'da merdiven altı üretilen gıda ürünlerine el konuldu
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir panelvanda merdiven altı üretilen gıda ürünleri ele geçirildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik'te şüpheli bir panelvanı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada merdiven altı üretilen 1994 litre karadut özü, 250 litre nar ekşisi, 135 litre nar özü, 90 litre kozalak özü, 90 litre damla sakızı özü, 75 litre yaban mersini özü, 70 litre süt reçeli, 60 litre keçiboynuzu özü bulundu.

        Ürünlerinden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

        Sürücüye 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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