Aydın'da merdiven altı üretilen 410 kilogram çiğ köfteye el konuldu

Araçta yapılan aramada merdiven altı üretilen 410 kilogram çiğ köfte ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik'te şüpheli bir panelvanı durdurdu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir panelvanda merdiven altı üretilen 410 kilogram çiğ köfte ele geçirildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.

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