Aydınlı çift, çocuklarına "Honda" adını verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çift, bebeklerine "Honda" adını verdi.

Kemer Mahallesi'nde yaşayan motosiklet tamircisi Muharrem Maden, üçüncü çocuklarına otomotiv firması kurucusu Soichiro Honda'nın adını koymak istedi.

Eşinin de bu isteği olumlu karşılamasıyla Maden, bebeğine "Honda" adını koydu.

Baba Muharrem Maden, AA muhabirine, 2017 yılında gezmeye gittiği Japonya'yı temiz ve düzenli bulduğunu söyledi.

Bu nedenle Japonlara hayranlık duyduğunu ifade eden Maden, "Honda'ya da hayranlık duyuyordum. 'Bir gün oğlum olursa adını Honda koyacağım' diyordum ve koydum. Çevremizden de çok güzel tepkiler aldık." dedi.

Anne Kevser Maden de 6 yıldır evli olduklarını ve çocuklarına Honda adını koymayı daha önceden düşündüklerini belirtti.