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        Büyük Menderes Nehri'nde taşkınlar yaşandı

        Aydın Ovası'nın sulamasında can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı noktalarında taşkınlar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:12 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:34
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        Büyük Menderes Nehri'nde taşkınlar yaşandı
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        Aydın Ovası'nın sulamasında can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı noktalarında taşkınlar yaşandı.

        Kentte 24 Aralık'tan itibaren etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nde sular yükseldi.

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan nehrin Aydın'a bağlı Koçarlı ve Söke ilçelerinde taşkınlar yaşandı. Taşkın dolayısıyla tarlalar su altında kaldı.

        Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, gazetecilere, yağışlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        İlçenin nisan ayından beri çok az yağış aldığını belirten Tanyeri, "Yağışların çoğu aralık ayında düştü ve güzel yağışlar aldık, bundan çok memnunuz. 2024 yılında epey bir kuraklık yaşamıştı nehir. Şu an dolu akıyor ve bizi sevindiriyor. Tabii ki bu suyun denize gitmesine üzülüyoruz. Keşke barajlara gitse bu sular. İnşallah bu yağışlarla 2025 yılında Söke'deki üretim iyi geçecek ve zamanında sulama yapıp yeterli sulamayla bu seneki olumsuzluğu yaşamayacağız." diye konuştu.

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        Galeri

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