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        Aydın'da ata çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:44
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        Aydın'da ata çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, Osman Tilaver (20) idaresindeki 09 ANL 391 plakalı motosiklet, Cevizli Bahçe mevkisinde yola çıkan ata çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tilaver, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Tilaver'in İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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