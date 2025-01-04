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        Didim'de kaybolan 5 yaşındaki çocuk, zeytinlikte bulundu

        Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolduğu düşünülen 5 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:08
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        Didim'de kaybolan 5 yaşındaki çocuk, zeytinlikte bulundu
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        Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolduğu düşünülen 5 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akköy Mahallesi'nde 5 yaşındaki E.G'nin kaybolduğunu düşünen yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgede arama yapan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çocuğu evden 3 kilometre mesafedeki zeytinlik alanda buldu.

        Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

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