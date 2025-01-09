Aydın'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
G.K. idaresindeki 35 YAR 46 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Efekent Bulvarı'nda orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi, sürücü ve araçtaki M.S, U.A.G. ve M.S. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazada otomobilin motor kısmının yerinden koparak yola düştüğü görüldü.
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