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        Aydın'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:47
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        Aydın'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        G.K. idaresindeki 35 YAR 46 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Efekent Bulvarı'nda orta refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi, sürücü ve araçtaki M.S, U.A.G. ve M.S. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kazada otomobilin motor kısmının yerinden koparak yola düştüğü görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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