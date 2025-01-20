Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Alaçam Caddesi üzerinde bulunan kıraathanede Ö.Ç. ve Ö.L.A. arasında alacak verecek meselesi yüzenden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Ö.Ç, Ö.L.A'yı silahla yaraladı.
Çevredekilerin yardımıyla özel hastaneye kaldırılan Ö.L.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ö.Ç. ise olaydan sonra karakola gidip teslim oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.