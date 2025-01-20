Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ö.Ç. ise olaydan sonra karakola gidip teslim oldu.

İddiaya göre, Alaçam Caddesi üzerinde bulunan kıraathanede Ö.Ç. ve Ö.L.A. arasında alacak verecek meselesi yüzenden tartışma çıktı.

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