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        Aydın'da kendisini polis olarak tanıtıp 93 yaşındaki kadını dolandıran zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak 93 yaşındaki kadının bileziklerini dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:08
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        Aydın'da kendisini polis olarak tanıtıp 93 yaşındaki kadını dolandıran zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak 93 yaşındaki kadının bileziklerini dolandıran şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Geyre Mahallesinde yaşayan A.Ö'nün telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

        Şüphelinin kendisine "adının suça karıştığını" söylediğini belirten mağdur kadın, korktuğu için 4 bileziğini verdiğini anlattı.

        Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, belirlenen eşkal üzerinden zanlının kimlik bilgisine ulaştı.

        İzmir'in Bornova ilçesinde yakalanan M.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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