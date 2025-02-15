Aydın'da görev başında vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
Aydın'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.
Aydın'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Polisevinde görevli 50 yaşındaki polis memuru Mazlum Can, görevi başındayken kalp krizi geçirdi.
Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Can, kurtarılamadı.
Can'ın naaşı Atatürk Devlet Hastanesinden alınarak, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü önündeki tören alanına getirildi.
Eşi, ailesi ve yakınlarının katıldığı tören sonrası Can'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verilmek üzere Ankara'ya uğurlandı.
Törene, Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, kurum müdürleri ve Can'ın mesai arkadaşları katıldı.
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