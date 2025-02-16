AK Parti ve MHP'den Aydın'da iş bırakan belediye iştiraki şirket çalışanlarına destek

AK Parti ve MHP Efeler ilçe başkanları, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapan Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanlarına destek verdi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, alın teri ve emeğin karşılığını almak isteyen işçilerin yanında olduklarını belirtti.

Çalışanlara maaşları ve haklarının zamanında verilememesini karamsarlıkla ve endişeyle karşıladığını kaydeden Kendirlioğlu, "İşçi kardeşlerimizin yaşadığı zorluklar ve sıkıntılar, daha fazla göz ardı edilemez. Bu durumun çeşitli bahaneler altında normal gibi gösterilmesi de anlaşılır gibi değildir. Bugün emeğin, alın terinin karşılığını alamayan belediye çalışanlarımızın alacaklarının birikmesi gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ise işçilerin yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün emeğinin karşılığını alamayan temizlik işçisi kardeşlerimizin iş bırakma eylemlerinin ikinci günündeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak konuya kayıtsız kalmamız elbette beklenemez. Öncelikle belirtmek isterim ki bizim düsturumuz, Peygamber Efendimizin Hadis-i şeriflerinde belirttiği gibi, çalışanın hakkının teri kurumadan verilmesi ilkesi üzerinedir. Bu sebeple emekçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu söylemek istiyorum."