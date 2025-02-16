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        Söke'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Şerafettin Turgut'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 21:14 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:35
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        Söke'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Şerafettin Turgut'un cenazesi toprağa verildi.

        Hayatını kaybeden Turgut için Koca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Turgut'un naaşı, kılınan cenaze namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

        Törene Turgut'un yakınları, Söke Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutan Vekili Necdet Gümüş, Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, gazi ile vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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