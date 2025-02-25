Efeler'de gönüllü gençlerden pazar esnafına çay ikramı
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, soğuk hava nedeniyle pazar esnafına çay ikramında bulundu.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, soğuk hava nedeniyle pazar esnafına çay ikramında bulundu.
Gençlik liderleri öncülüğünde gönüllü gençler, salı günleri Ramazan Paşa ve Zafer mahallelerinde kurulan semt pazarını ziyaret etti.
Esnafla sohbet eden gençler, havanın soğuk olması nedeniyle çay ikramı yaptı.
Gönüllü Gençlik Lideri Tuğba Bozkurt, etkinliğin önemine değinerek katılımcılara teşekkür etti.
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