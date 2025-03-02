Aydın'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

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