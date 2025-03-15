Aydın'da Yeşilay gönüllüleri ve öğrenciler iftar programında buluştu
Yeşilay gönüllüleri, "askıda yemek" uygulaması kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.
Yeşilay gönüllüleri, "askıda yemek" uygulaması kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.
Aydın Yeşilay Şubesi, bir hayırseverin desteğiyle yaklaşık 1000 öğrenciyle üniversitenin yemekhanesinde iftar programı düzenlendi.
Şube Başkanı Sencer Gündüz, bağımlılıkla mücadelede üniversiteyle işbirliği içerisinde olduklarını ve öğrencileri bilgilendirdiklerini söyledi.
Askıda yemek uygulamasının ramazan ayı boyunca üniversitede devam edeceği belirtildi.
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