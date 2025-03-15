Germencik'te Aşık Veysel konseri düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından "Bir Avuç Toprak Aşık Veysel Anadolu'nun Gönül Gözü" konseri gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen konseri, topluluğun sanat yönetmeni Şavk Eryürek ve sanat yönetmeni yardımcısı Orkun Kılıç yönetti.

Koro ve sanatçılar tarafından halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in türküleri seslendirildi.

Konsere Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş, CHP İlçe Başkanı Tayfun Bozdağ ve belediye meclis üyeleri de katıldı.