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        AK Parti Aydın İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:01 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:01
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        AK Parti Aydın İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
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        AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        İl binasında düzenlenen törende konuşan AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, bayramla kucaklaşmanın manevi huzurunu yaşadığını söyledi.

        AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise milletin gücü ve desteği ile iktidara gelineceğini belirterek, "Siz gidersiniz ülkenizi yabancı devletlere şikayet ederseniz millet de bunu yazar ve bunu unutmaz. Bugünkü ana muhalefetin lideri gidiyor başka ülkelerden devletlerden medet umuyor." dedi.

        AK Parti Milletvekili Seda Sarıbaş da mazlum coğrafyaların arkasında, yanında olduklarını bildirdi.

        AK Parti Milletvekili Ömer Özmen ise "Buradan CHP ve İmamoğlu adına meydanlara çıkanlara şunları söylemek istiyorum yarın kuvvetle muhtemelen arkasında duramayacağınız işlerle karşılaşacaksınız onun için bu süreci yargısal bir faaliyet olarak görmenizde Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına güvenmenizde fayda var." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de bütün teşkilat olarak çok güzel bir ramazan ayı geçirdikleri kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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