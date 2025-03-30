Aydın'da arızalanan otomobili polis ekipleri itti
Aydın'ın Söke ilçesinde arıza yaparak yolda kalan otomobil sürücüsüne, trafik polisleri aracı iterek yardım etti.
Aydın'ın Söke ilçesinde arıza yaparak yolda kalan otomobil sürücüsüne, trafik polisleri aracı iterek yardım etti.
Sazlı Mahallesi'nde seyir halindeyken arızalanan 20 NB 189 plakalı otomobil, yolda kaldı.
Ramazan Bayramı nedeniyle trafiğin yoğun olduğu bölgede görev yapan Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, trafiğin aksamaması için otomobili iterek yol kenarına aldı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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