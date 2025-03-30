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        Aydın'da arızalanan otomobili polis ekipleri itti

        Aydın'ın Söke ilçesinde arıza yaparak yolda kalan otomobil sürücüsüne, trafik polisleri aracı iterek yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:22 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:22
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        Aydın'da arızalanan otomobili polis ekipleri itti
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        Aydın'ın Söke ilçesinde arıza yaparak yolda kalan otomobil sürücüsüne, trafik polisleri aracı iterek yardım etti.

        Sazlı Mahallesi'nde seyir halindeyken arızalanan 20 NB 189 plakalı otomobil, yolda kaldı.

        Ramazan Bayramı nedeniyle trafiğin yoğun olduğu bölgede görev yapan Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, trafiğin aksamaması için otomobili iterek yol kenarına aldı.

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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