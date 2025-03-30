Aydın'da sitenin bahçesine giren domuz sürüsü görüntülendi

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkmen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine gelen domuzlar, burada otları yiyip toprağı kazmaya çalıştı. Site sakinlerinin yakından izlediği sürü, çevrede dikkati çekti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin bahçesine giren, aralarında yavruların da bulunduğu domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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