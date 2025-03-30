Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yeni Mahalle Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nda, E.G.Y'nin kullandığı 09 K 1480 plakalı otomobille, Muhammet Samet Ulusoy (16) yönetimindeki 09 ANN 016 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet, otomobilin altına girdi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Ulusoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü E.G.Y. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.