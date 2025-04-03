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        Aydın'da kardeşini ve yengesini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kardeşi ile yengesini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 00:41 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:55
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        Aydın'da kardeşini ve yengesini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kardeşi ile yengesini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yedieylül Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde S.Y. (36) ile kardeşi G.Y. (34) ve yengesi M.Y. (30) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında S.Y, kardeşini ve yengesini tabancayla bacaklarından vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, S.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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