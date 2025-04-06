Aydın'da panelvan sürücüsünün ölümüne neden olan tır şoförü adli kontrol şartıyla salıverildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde park halindeki panelvanın sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan tır şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde park halindeki panelvanın sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan tır şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın-İzmir Otoyolu'nda dün meydana gelen kazayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü M.D'nin (38) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.D, adli kontrol şartıyla salıverildi.
- Kaza
Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu'nun Aydın istikametinde M.D. idaresindeki 58 UA 895 plakalı tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen 35 BVB 444 plakalı panelvana çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü Berkan Akın (24) kaza yerinde yaşamını yitirmiş, M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.