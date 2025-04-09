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        GÜNCELLEME - Aydın'da başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen akademisyen görevden uzaklaştırıldı

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.A, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:43
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        GÜNCELLEME - Aydın'da başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen akademisyen görevden uzaklaştırıldı
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.A, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

        İddiaya göre, Doç. Dr. M.A, fakültede doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuran adaylara ait jüri raporlarının değerlendirildiği toplantıda, başörtülü bir adaya, başörtülülere ve AK Parti'ye hakaret etti.

        Bunun üzerine toplantıya katılanların ifadesiyle tutanak tutuldu.

        ADÜ Rektörlüğü, iddiaları incelemek üzere öğretim üyesi hakkında idari soruşturma başlattı, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        İfade verdikten sonra emniyetten ayrılan M.A'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

        Üniversite tarafından yapılan soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla M.A'nın 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

        - ⁠Tepkiler

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, M.A'yı kınadı.

        Erdem, "Başörtülü bacılarımıza ve AK Parti'mize yaptığı hakaretlerden dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Yaptığı hakaretleri aynen kendisine iade ediyoruz. Bu konuda adli ve idari olarak gerekeni devlet kurumlarımız yapacaktır. Partimize yaptığı hakaretler sebebiyle adli başvurularımız olacaktır." ifadesini kullandı.

        ADÜ İslam Araştırmaları Topluluğu da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak M.A'yı kınadı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin, tüm bireyler için inanç ve yaşam tarzı özgürlüğünü güvence altına almış bir hukuk devleti olduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Başörtüsü, milyonlarca kadının inancı doğrultusunda tercih ettiği bir yaşam biçiminin sembolüdür ve bu tercihi nedeniyle herhangi bir bireyin akademik, sosyal ve kamusal yaşamdan dışlanması kabul edilemez."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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