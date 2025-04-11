Aydın'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın-İzmir Otoyolu'nun Yedieylül Mahallesi mevkisinde şüpheli bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Aramada 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, otomobildeki C.S.T, A.K. ve B.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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