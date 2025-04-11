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        Aydın'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:57
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        Aydın'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın-İzmir Otoyolu'nun Yedieylül Mahallesi mevkisinde şüpheli bir otomobili durdurarak arama yaptı.

        Aramada 415 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, otomobildeki C.S.T, A.K. ve B.S. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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