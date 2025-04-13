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        Aydın'da 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları tamamlandı

        Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarında dereceye girenlere başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:46
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        Aydın'da 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları tamamlandı
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        Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarında dereceye girenlere başarı belgesi verildi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikler tamamlandı.

        Şiir okuma, tiyatro, bilgi ve ses yarışması kategorilerinde gerçekleşen yarışmalara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerine üye ve gönüllü gençler katıldı.

        Yarışmalarda dereceye girenlere başarı belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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